Antalya'da Kreşlerde Miniklere Deprem Eğitimi Veriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı kreşlerde, minik öğrencilere deprem eğitimi veriliyor. Geçmişte yaşanan deprem deneyimlerinden ders alarak, depreme karşı daha dirençli bir toplum yapısı ve farkındalık oluşması amacıyla eğitimler düzenleniyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı kreşlerde, minik öğrencilere deprem eğitimi veriliyor.

17 Ağustos 1999'da Gölcük merkezli depremin yıkıcı etkileri hala hafızalarda tazeliğini korurken, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili doğrudan etkileyen büyük bir depremin yaşanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı kreşlerde minik öğrencilere eğitim veriliyor. Geçmişte yaşanan deprem deneyimlerinden ders alarak, depreme karşı daha dirençli bir toplum yapısı ve farkındalık oluşması amacıyla 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin yıldönümünde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kreşlerde miniklere ' Deprem ile yaşama dair' eğitimi verildi.

DEPREM İLE YAŞAMA DAİR EĞİTİMİ

Eğitim kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü personeli olan eğitmen Selda Kotan kreşte öğrenim gören öğrencilere deprem hakkında anlaşılır bilgiler aktararak miniklere bilinçli bir gelecek oluşturulması için eğitim verdi. Etkinlik ilk olarak Yenigün ve Cam Piramit kreşlerinde başladı.

BİLİNÇLİ NESİL YETİŞECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü Birim Sorumlusu Ecehan Olucak bilinçli bir neslin yetişeceğine vurgu yaparak, 'Dirençli bir kent yaratabilmemiz için bilinçli bir toplum oluşturmamız gerekiyor. Bilinçli toplumun da en küçük bireylerinden itibaren bu bilinci almaları gerektiği için çocuklarımızın yaş seviyesine uygun olarak bilgilendirme sunumlarımıza başlattık. Amacımız hem bir farkındalık yaratmak hem de toplumun yapı taşı olan miniklerimizi yaşlarına uygun seviyede bilgilendirmek' dedi.(DHA)