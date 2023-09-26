Antalya'da Jandarma, Öğrencilere Bisiklet Eğitimi Vermeye Başladı

JANDARMA Genel Komutanlığı tarafından Türkiye'de ilk defa uygulamaya alınan 'mobil bisiklet eğitim aracı' Antalya'da görevlendirildi. Okullarda öğrencilere eğitim veren jandarma personeli, yıl sonuna kadar eğitimleri tamamlamayı hedefliyor.

Antalya, trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımından Türkiye'nin 4'üncü ili olarak dikkati çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı ocak ayı verilerine göre kentte 627 bin 557 otomobil bulunurken motosiklet sayısı ise 361 bin 424. 513 bin 289'luk rakam ile İstanbul Türkiye'de en fazla motosiklet kullanıcısına sahip il olurken Antalya ikinci sırada yer aldı. Motosiklet ve bisiklet kullanıcısının fazla ve turizm kenti olması nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı Türkiye'de ilk defa hayata geçirdiği bisiklet eğitim aracını Antalya'da görevlendirdi.

İLÇELERİ TEK TEK DOLAŞIP BİSİKLET EĞİTİMİ VERİYORLAR

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 20 bisikletin bulunduğu minibüsle 19 ilçedeki tüm okulları ziyaret ederek öğrencilere trafik bilinci ve trafikte bisikletin doğru kullanımı konusunda eğitim veriyor. İlk olarak Döşemealtı ilçesindeki Kovanlık ilk ve ortaokullarında verilen eğitime öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, İlçe Jandarma Komutanı J.Üsteğmen Bahadır Aslan da eğitimi yakından takip etti.Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Turgay Sarıoğlan tarafından verilen eğitimde, bisikletin bir ulaşım aracı olduğu trafikte kurallara sürücünün uyması gerektiği anlatıldı. Okul bahçesine kurulan parkurda öğrenciler bisikletleri sürüp kuralları uyguladı. Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Özgür Özdemir, Türkiye'de ilk defa Antalya'da ve Döşemelatı ilçesinde bu eğitimin verilmesinden memnun olduklarını söyledi. Özdemir, 'Milli eğitim olarak bu konuyu bizler de çok önemsiyoruz. Trafik bilinci için bu tür çalışmalar çok önemli. Hepimiz trafikte hem yaya hem sürücüyüz dedi.

Mobil bisiklet eğitim aracı, kentin tüm ilçelerini gezip yılsonuna kadar tüm öğrencilere bisiklet eğitimi vermeyi planlıyor.