Antalya'da Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlamaları Deniz Gösterisiyle Devam Ediyor

Antalya'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla süslenen deniz araçları, Konyaaltı Sahili'nde gösteri yaptı. Teknelerin su takı yaptığı gösteriye helikopter ve uçaklar da eşlik etti.

Antalya'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla süslenen onlarca deniz aracı, Konyaaltı Sahili'nde gösteri yaptı. Teknelerin su takı yaptığı gösteriye helikopter ve uçaklar da eşlik etti.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı yurt genelinde farklı etkinliklerle coşkulu şekilde kutlanıyor. Antalya'da da kent merkezinde protokol tarafından gerçekleştirilen etkinlikler düzenlenirken, alternatif etkinliklerle de şehrin farklı noktalarında kutlamalar devam ediyor. Kaleiçi'ndeki Yat Limanı'ndan ve Balıkçı Barınağı'ndan ayrılan tekne, bot, jet-ski, yelkenli gibi deniz araçları da Konyaaltı Sahili açıklarında gösteri yaptı.

Türk bayrakları ile süslenen deniz araçları korna çalarak ve su takı yaparak gösterilerini sürdürdü. Deniz araçlarına polis, Sahil Güvenlik ve Orman Bölge Müdürlüğü helikopterleriyle birlikte Karain Havaalanı'ndan havalanan Türk Hava Kurumu uçakları da eşlik etti. Uzun süre marşların çalındığı meşalelerin yakıldığı gösterileri karadan da çok sayıda vatandaş takip etti. Gösteriyi takip edenler cep telefonları ile hatıra fotoğrafları çekti. (DHA)