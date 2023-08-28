Antalya'da bir anaokulunda çıkan yangın panik yarattı

Antalya'da bulunan bir anaokulunun elektrik panosunda çıkan yangın, okulu dumana boğdu. İki kadın öğretmene panik yaşatan yangın kısa sürede söndürülürken, duman ekipler tarafından tahliye edildi.

Anaokulunda korkutan yangın büyümeden söndürüldü

Elektrik panosundan çıkan yangın okulu dumana boğdu

Görevli kadın öğretmenler kısa süreli panik yaşadı

ANTALYA - Antalya'da bir anaokulunun elektrik panosunda çıkan yangın okulu dumana boğdu. İki kadın öğretmene panik yaşatan yangın kısa surede söndürülürken, duman ekipler tarafından tahliye edildi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Salih Konca Anaokulunda çıktı. Alınan bilgiye göre; okulda görevli iki kadın öğretmen koridora dumanların yayıldığını gördü. Yaptıkları kontrolde elektrik panosunun yandığını gören öğretmenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet itfaiye birimi sevk edildi. Kısa surede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangında okulu dumanlar sardı. Ekipler önce yangını söndürdü, ardından ise duman tahliyesi gerçekleştirdi. Okulda bulunan kadın öğretmenler ise yangın dolayısı ile panik yaşadı. Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.