Antalya'da binlerce öğrenci karne sevinci yaşadı

Antalya'nın Serik ve Aksu ilçelerindeki okullarda karne dağıtım töreni düzenlendi. Serik'te 28 bin öğrenciye karnelerinin dağıtılmasıyla sona eren törende öğrencilere kitap hediye edildi. Aksu ilçesinde ise 5 bin 730 öğrenci ile 464 depremzede öğrenci karne sevinci yaşadı.