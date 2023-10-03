Antalya'da 24 Bin Öğrenci Otel Konforunda Yurtlarda Üniversiteye Başladı

Akdeniz Üniversitesi'nde yeni akademik yılda 66 bin 869 öğrenci öğrenime başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda konaklamayı tercih eden 24 bin 357 öğrencinin yerleştirme işlemleri tamamlandı. Öğrenciler, otogar ve havalimanında karşılanarak yurtlara götürüldü.

ANTALYA'da 24 bin 357 öğrenci, otel konforunda, aile sıcaklığındaki yurtlarda üniversite yaşamına başladı.

Akdeniz Üniversitesi'nde yeni akademik yılda 66 bin 869 öğrenci öğrenime başladı. Üniversite öğreniminde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda konaklamayı tercih eden 24 bin 357 öğrencinin yerleştirme işlemleri tamamlandı. Kente gelen öğrencileri ve ailelerini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve gençlik merkezlerinin gönüllüleri, otogar ve Antalya Havalimanı'nda karşıladı. Yapılan ikramların ardından servislerle konaklayacakları yurda götürülen öğrenciler, işlemlerinin ardından odalarına yerleştirildi

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Üniversitelerimizin açılmasıyla öğrencilerimizin şehrimizde yeni maceralarında gelecek planlamasındaki yolculukları başladı. Havalimanı, otogardan gençlerimizi personelimizle karşılayıp, araçlarımızla yurtlara transferimizi gerçekleştiriyoruz. Yurtlarımıza talep her geçen yıl artıyor. Öğrencilerimizin yurt talebini karşılamak için yeni yurtların yapımı, kiralama yaptığımız tesislerimizle hizmet veriyoruz. İlimizde yurt başvurusu yapan öğrencilerimizin tamamını yerleştirdik. Otel konforunda, aile sıcaklığındaki yurtlarımızda öğrencilerimizi misafir ediyoruz diye konuştu.