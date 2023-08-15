Antalya Büyükşehir Belediyesi Yurt Dışı Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yurt dışında kendini geliştirmek isteyen gençlere yönelik yurt dışı değişim programı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Gençlere yurt dışı değişim programlarına katılım ve Avrupa Birliği fonlarının kullanımı hakkında bilgiler verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yurt dışında kendini geliştirmek isteyen gençlere yönelik yurt dışı değişim programı bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesine bağlı Işıklar Gençlik Ofisi atölye çalışmaları ve eğitim programlarıyla gençlerin yeni buluşma noktası oluyor. Gençlik Ofisi'nde genç bireylere yönelik farklı alanlarda bilgilendirme toplantıları da düzenleniyor. Antalyalı gençlerin kendilerini geliştirmesi ve farkındalıklarının artması noktasında 'Yurt Dışı Değişim Programları' konusunda Işıklar Gençlik Ofisi'nde gerçekleştiren eğitimlerin ilk toplantısına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, gençleri yurt dışı değişim programlarına nasıl katılabileceklerine yönelik bilgilendirdi. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeler ve değişim programları gençlere anlatılırken, farkındalıklarının artması, iş hayatlarına yön verecek projeler ile Avrupa Birliği fonlarını nasıl kullanabilecekleri gençlere tek tek anlatıldı.

Işıklar Gençlik Ofisi'nde gençlere yönelik eğitim, toplantı ve etkinlikler devam edecek. Gençlere yönelik projelerden bilgi almak isteyenler https://genclikspor.antalya.bel.tr/ adresini takip ederek 0242 249 52 29 numaralı telefondan bilgi alabilir. - ANTALYA