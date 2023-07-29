Antalya Büyükşehir Belediyesi Üniversite Adaylarına Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, YKS hazırlık sürecinde düzenlediği kurslarla destek verdiği üniversite adayı gençlere tercih döneminde de ücretsiz danışmanlık sağlıyor. Öğrenciler, 27 Temmuz -8 Ağustos günleri arasında Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Finike, Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki üniversite destek merkezlerinde uzman rehber öğretmenler eşliğinde tercihlerini yapabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, YKS hazırlık sürecinde düzenlediği kurslarla destek verdiği üniversite adayı gençlere tercih döneminde de ücretsiz danışmanlık sağlıyor. Öğrenciler, 27 Temmuz -8 Ağustos günleri arasında Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Finike, Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki üniversite destek merkezlerinde uzman rehber öğretmenler eşliğinde tercihlerini yapabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) geride bırakan gençler istediği üniversiteye yerleşmenin heyecanını beklerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapması için 8 farklı noktada ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermeye başladı.

8 FARKLI MERKEZDE REHBERLİK HİZMETİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM Çaybaşı Üniversiteye Hazırlık Merkezi, Yenimahalle Kültür Merkezi, Atatürk Kurs Merkezi, Uncalı ATASEM, Dokuma ATABEM, Finike Üniversiteye Hazırlık Merkezi, Alanya ATABEM ve Gazipaşa ATABEM-ATASEM Merkezlerinde uzman rehber öğretmenler tarafından yürütülen ücretsiz danışmanlık hizmeti, 8 Ağustos'a kadar devam edecek.