Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'HobiFest 2023' renkli görüntülere sahne oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hobi tutkunlarını bir araya getirdiği 'HobiFest 2023' Antalyalılara dolu dolu bir hafta sonu yaşattı. 77 hobi kulübünün katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Muhittin Böcek de etkinlikte motosiklet kullanarak vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hobi tutkunlarını bir araya getirdiği 'HobiFest 2023' Antalyalılara dolu dolu bir hafta sonu yaşattı. 77 hobi kulübünün katıldığı 'HobiFest 2023' renkli görüntülerle sona erdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de etkinlikte motosiklet kullanarak vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali 'HobiFest 2023' Cam Piramit alanında büyük bir coşku içinde gerçekleşti. Amatör ve profesyonel 77 hobi kulübünün katıldığı etkinlik bir birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Cam Piramit alanında gerçekleşen 'HobiFest 2023'te iki gün boyunca hobi ve macera tutkunları etkinliklerle faaliyetlerini tanıtarak, vatandaşlara farklı deneyimler yaşattı.

Başkan Böcek hobi kulüpleriyle bir arada

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'HobiFest 2023'te hobi tutkunlarını yalnız bırakmadı. Tek tek hobi kulüplerini ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Böcek, Türk Hava Kurumu'nun standını ziyareti sırasında uçuş simülatörü deneyimledi. Başkan Böcek, okçuluk kulübünde ok atarken, HobiFest 2023'e katılan tüm hobi kulüpleriyle bir araya geldi.

Başkan Muhittin Böcek, motosikletle kısa bir tur atarken, Java'nın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu ifade etti. Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Antalya Şubesi'nin standını da ziyaret eden Başkan Böcek, telsizin mikrofonunu eline alıp TRAC'ın Kumluca ilçesindeki telsiz istasyonunu ile iletişim kurdu. Başkan Böcek, son olarak off-road kulüpleri için Beach Park'ta oluşturulan özel parkuru ziyaret ederek, iki gün boyunca yaptıkları adrenalin dolu gösteriler için teşekkür etti.

77 hobi kulübü katıldı

Antalya gibi yılda 25 milyon yerli ve yabancı ziyaretçi alan bir şehir için kültür sanat etkinliklerini çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, 'HobiFest 2023' etkinliğimiz çok güzel oldu. 77 hobi kulübümüz katıldı. Vatandaşlarımız hafta sonu keyif içinde, aradığı bütün hobi etkinliğini bulabildiği bir festival yaşadı. HobiFest'e gerek şehir dışından gerekse Antalya'dan katılan tüm katılımcı ve ziyaretçilerimiz çok teşekkür ediyorum. Antalya'mıza göreve geldiğimiz gün itibarıyla 7 önemli festival kazandırdık. Tüm bu etkinliklerimizi halkımızın yoğun bir katılımıyla gerçekleştiriyoruz" dedi.

Renkli görüntülere sahne oldu

HobiFest 2023'te motosiklet, bisiklet, kayak, dağcılık, su sporları, tenis, oryantiring, doğa ve macera sporlarına yönelik pek çok etkinlik vatandaşla buluştu. Antalyalıların iki gün boyunca yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte hobi kulüpleri faaliyetlerini tanıtarak, çeşitli gösteriler ile katılımcıları çeşitli deneyimler yaşattı. HobiFest 2023'de ayrıca off-road gösterileri izleyenlerden büyük beğeni topladı. Cam Piramit alanında kurulan sahne de ise çeşitli müzik ve dans grupları HobiFest 2023'e renk kattı. - ANTALYA