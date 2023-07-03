Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere İklim Bulmacası Atölyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde, iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için gençlere yönelik 'İklim Bulmacası Atölyesi' düzenlendi. Gençler, Fransız aktivist Hélène Olympe öncülüğünde takım oyunu oynayarak iklim değişikliği konusunda bilgi sahibi oldu ve harekete geçmeye motive edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde, iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için gençlere yönelik 'İklim Bulmacası Atölyesi' düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, gençlere yönelik işbirlikçi ve yaratıcı atölye çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda merkezde son olarak İklim Bulmacası Atölyesi düzenlendi. İklim değişikliği uzmanı Cedric Ringenbach tarafından iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak ve insanları harekete geçmeye motive etmek amacıyla geliştirilen İklim Bulmacası oyununa katılan gençler, Fransız aktivist Hélène Olympe öncülüğünde takım oyunu oynadı.

"BİLGİ SAHİBİ OLMAK ÖZGÜRLÜKTÜR"

Atölyede öncülük yapan Hélène Olympe, bilgi sahibi olmanın özgürlük olduğunu belirterek "İklim anlamında harekete geçmek gerekiyor. Gençleri iklim konusunda daha bilgili hale getirebilmek için eğlenceli bir şekilde öğrenebilmeleri adına geliştirilen İklim Bulmacası'nı oynadık. Edinmiş oldukları bilgiler birer özgürlüktür. İklim anlamında kazanım sağlayan bireylerin yapması gereken durum harekete geçmektir" dedi.

Merkezdeki atölyelere tüm vatandaşlar ücretsiz şekilde katılabilecek. Atölyeler hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar ise www.antalya.bel.tr ve sosyal medya hesaplarını takip ederek günlük ve haftalık atölye çalışmalarına erişebilecek.