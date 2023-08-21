Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde Yaz Kampları Düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, okullar açılıncaya kadar yeni açtığı Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde 10-15 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik yaz ve çadır kampları düzenliyor. Kamplarda ekip çalışması, drama, atölyeler, havuz etkinlikleri ve geziler gibi etkinlikler yer alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, okullar açılıncaya kadar yeni açtığı Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde 10-15 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik yaz ve çadır kampları düzenliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kepez ilçesinde yeni açtığı Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde yaz kampları düzenliyor.10-15 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik düzenlenecek olan kamplara öncelikle merkez ilçeler dışındaki ilçelerden katılımcı alınıyor.

Antalya'da çocuk ve gençleri ekran ışığından, ağaç gölgesine taşıyarak; yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için düzenlenen kamplar, yaz Kampları ve çadır kampları olarak iki farklı kamp şeklinde düzenleniyor. Ücretsiz düzenlenen kamplarda ekip çalışması, drama gibi eğitimler, seramik, kolaj, resim, dans, müzik gibi atölyeler, havuz etkinlikleri ve geziler düzenleniyor.

Başvurular online

10-15 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen kamplara başvurular http://genclikspor.antalya.bel.tr adresinden online olarak gerçekleştiriliyor. Daha fazla bilgi için 0242 247 11 00 numaralı telefondan Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nden bilgi

alabilecek. - ANTALYA