Ankara ve Varşova'da düzenlenen kompozisyon yarışmasının ödül töreni yapıldı

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği koordinasyonunda Ankara ve Varşova'da gerçekleştirilen 'Bağımsızlık Yolunda İki Güzel Şehir: Ankara ve Varşova, İki Büyük Şair: Mehmet Akif Ersoy ve Adam Mickiewicz' konulu kompozisyon yarışması için ödül töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği koordinasyonunda Ankara ve Varşova'da gerçekleştirilen "Bağımsızlık Yolunda İki Güzel Şehir: Ankara ve Varşova, İki Büyük Şair: Mehmet Akif Ersoy ve Adam Mickiewicz" konulu kompozisyon yarışması için ödül töreni düzenlendi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, söz konusu yarışmanın Türkiye ve Polonya'nın bağımsızlık yolunda verdikleri mücadeleyi, tarihi derinliklere sahip dostane ilişkileri ve ortak milli değerleri lise seviyesindeki öğrencilere tanıtmak amacıyla, Varşova Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği koordinasyonunda düzenlendiği kaydedildi.

Ankara ve Varşova'da gerçekleştirilen "Bağımsızlık Yolunda İki Güzel Şehir: Ankara ve Varşova, İki Büyük Şair: Mehmet Akif Ersoy ve Adam Mickiewicz" konulu kompozisyon yarışmasının ödül törenine, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Fırat ve Eğitim Müşaviri Mehmetali Akdağ da katıldı.

Yarışmada başarılı olan öğrenciler Weronika Mioduszewska, Nesibe Serra Çimenyer, Patryk Wojcik, Mikolaj Szmagala, Kalina Sokolnicka, Elmir Mammadli ve Olga Cwynar'a sertifika ve hediyeleri takdim edildi.