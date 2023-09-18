Ankara Üniversitesi, Yapay Zeka Destekli Çözüm Merkezi Kurdu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite rektörlerine gönderdiği yazıda; son dönemde yükseköğretim öğrencilerini bünyelerine katmayı amaçlayan FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerinin, barınma konusundaki ihtiyaçlarını kullanarak 'öğrenci evi' adı altında gençleri kendi çevrelerine toplamaya çalışabileceklerine yönelik duyumlar geldiğini belirtti. Prof. Dr. Özvar, rektörlerden özellikle eğitim öğretime yeni başlayacak öğrencilere barınma konusunda yardımcı olmaları ve rehberlik etmelerini istedi.

Ankara Üniversitesi de bu kapsamda yapay zeka destekli destek ve çözüm merkezi geliştirdi. Üniversite tarafından geliştirilen özgün bir yazılımla hizmet verecek olan yapay zeka destekli merkez üniversitenin Beşevler, Cebeci, Dışkapı ve Gölbaşı kampüslerinde hizmet verecek. Üniversitenin Elmadağ, Nallıhan, Bala ve Kızılcahamam'da bulunan meslek yüksekokullarında ise mobil çözüm araçları tahsis edilecek. Merkez, içerisinde bulunan 'chat' sistemiyle öğrencilerin özellikle barınma ile ilgili sorunlarına anında cevap üretecek ve bunu merkeze bildirecek. Üniversite yönetimi tarafından oluşturulacak merkez birimde görev yapacak görevliler, ekrana yansıyacak soruları takip edebilecek ve sonrasında gerekli adımları atacak. Bu şekilde öğrencilerin terör örgütlerinin tuzağına düşmesi önlenecek.

'TEDBİRLERİ GÖZDEN GEÇİRDİK'

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nde 85 bin civarında öğrenci olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin her türlü terör örgütü ve kötü niyetli unsurların ağına düşmemesi ve çocuklarımızın hem barınma hem beslenme hem de eğitim süreçlerinin aksamaması adına bir takım tedbirler alınması gerekiyor. Ankara Üniversitesi, Ankara'da 5 büyük kampüse sahip, ayrıca Ankara'nın hemen hemen her ilçesinde meslek yüksekokulları ve ilgili eğitim birimleri olan bir üniversite. Kampüslerdeki tedbirlerimizi ve atılması gereken adımları tekrar gözden geçirdik" dedi.

'ÖZGÜN BİR ÇÖZÜM KURDUK'

Prof. Dr. Ünüvar, öğrencilerin terör örgütleri için potansiyel kaynak niteliği taşıdığına dikkat çekerek, "Çocuklarımızın bu terör örgütlerinin ağına düşmemesi adına onlara daha yakın, sürekli yanında olduğumuzu hissettirecek çözümler peşinde koştuk. Yapay zeka destekli bir çözüm merkezi oluşturduk. Özgün bir çözüm kurduk. Tandoğan kampüsümüze merkezi kurma aşamasındayız. 2 Ekim'de okulumuz açılacak. Ekim başına yetiştirmiş olacağız. Çocuklarımız için eğitim dışında en temel iki ihtiyaç var; birisi barınma, birisini beslenme. Barınma sorunu yaşayabilecek çocuklarımız üzerinde terör örgütlerinin daha etkin olabilecekleri ihtimali üzerinde çalışıyoruz. Çocuklarımızın öncelikle barınma ihtiyacını tamamen gidermek gerekiyor. Gerek kendi yurt kapasitemizi en üst seviyede kullanmak, gerekse de KYK ile yakın temas halinde çocukların barınma problemini çözmek için çalışıyoruz. Çünkü barınma problemi yaşayan çocukların terör örgütlerinin ağına daha rahat düşebileceğini varsayıyoruz" diye konuştu.