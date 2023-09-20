Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve EDU Yayıncılık İşbirliğiyle Uluslararası Eğitim Kongresi Düzenlendi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve EDU Yayıncılık işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Eğitim Kongresi, 'Eğitimde İyi Uygulamalar: Öğretme, Öğrenme ve Araştırma' temasıyla gerçekleştirildi. Kongre, eğitim alanındaki akademisyenler, eğitim politikacıları, öğretmenler ve öğrencileri bir araya getirerek güncel bilgilerin paylaşıldığı bir platform oldu.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi ve EDU Yayıncılık işbirliğiyle Uluslararası Eğitim Kongresi düzenlendi.

AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi ATAUM Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre, "Eğitimde İyi Uygulamalar: Öğretme, Öğrenme ve Araştırma" ana temasıyla gerçekleştirildi.

AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Kepenekci, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, "Eğitim bilimlerinin farklı disiplinlerinde çalışan akademisyenler, eğitim politikacıları, öğretmenler ve öğrencileri ulusal ve uluslararası arenada bir araya getirerek, eğitimle ilgili güncel bilgileri paylaşmak ve tartışmak amacıyla gerçekleştirilen kongre, bu alanda önemli bir boşluğun doldurulmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı da "Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim" başlığı altında yaptığı konuşmada Cumhuriyet döneminde eğitime verilen değer ve kız çocuklarının okumasındaki zorluklara değinerek, "O dönemlerde kız çocuklarının eğitim alma şartlarının yanı sıra mürebbiye olmuş kadınların geçtiği yolları Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' romanını okursanız çok daha iyi anlayabilirsiniz." diye konuştu.

Eğitim Fakültesinin kurulduğu ilk zamanlara ait anılarından bahseden Ortaylı, Cumhuriyet dönemi öğretmenlerine, okullarına ve zamanında açılan Köy Enstitüleri'nde verilen eğitime değindi.

Eğitimin bütün paydaşları Uluslararası Eğitim Kongresi'nde

EDUCongress Genel Sekreteri Dilek Ertuğrul, AA muhabirine, EDUCongress'in eğitim alanındaki akademisyenlerle oluşturdukları bir platform olduğunu belirterek, "Hem yürütme hem de danışma kurulumuzda üniversitelerde eğitim veren hocalarımız var. Biz bu hocalarımızla beraber eğitimin her boyutunun tartışıldığı bir kongre düzenliyoruz. Bu yıl Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinin ev sahipliğinde yapıyoruz bunu." dedi.

Kongreye ilginin yoğunluğundan mutluluk duyduğunu ifade eden Ertuğrul, "Sadece akademisyenler değil eğitimin bütün paydaşlarının bir arada olmasını çok önemsiyoruz. Eğitim tek başına öğretmen ve akademisyenlerin çözebileceği bir alan değil. Dolayısıyla öğretmenler, öğrenciler, yöneticiler ve eğitim alanında yayın yapan bütün yayın evleri de burada." diye konuştu.

"Ne kadar güçlü öğretmen, o kadar güçlü nesil demek"

AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Bıkmaz da öğretmenlik mesleğinin büyük sorumlulukları olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Geçmişten günümüze öğretmenlik mesleğinin özde çok büyük bir değişikliğe uğradığını düşünmüyorum. Rollerindeki ve sorumluluklarındaki değişiklikler değişen çağ ile birlikte dönüşüme uğramış olabilir ama bir çocuğun akademik yönden desteklenmesi, öğrenme zevkinin aşılanması bir öğretmenden beklenen en önemli sorumluluk.

Ne kadar güçlü öğretmen, o kadar güçlü nesil demek. Öğretmeni güçlendirmek demek sadece akademik anlamda güçlendirmek demek değil, psikolojik olarak da statü olarak da güçlendirmek gerekiyor. Bence bu dönemde özellikle pandemiyle birlikte bu süreçte öğretmenlerin üstlendiği sorumluluk çok büyüktü. Onların da desteğe ihtiyacı oldu. Bu anlamda öğretmenlere verilen desteklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Pedagoji alanının oldukça geliştiğini ve öğretmenlerin öğrencilerine uygun süreçleri bu alana göre yönetmesi gerektiğini belirten Bıkmaz, şunları kaydetti:

"Bilenin öğrettiği zamanı çoktan geçtik. Öğretmenler öğrencisini iyi takip etmeli ve onun sonucunda da öğrencisine kılavuz olmalılar. Bu noktada verilecek eğitim faaliyetlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem kurumunun içinde, öğretmeni güçlendirecek mekanizmaların devreye sokulması, hem de bireysel anlamda mesleğine bakışını etkileyecek ve değiştirecek yaşantıların organize bir biçimde devreye sokulması gerekmekte. Bunlar sağlandığı takdirde Cumhuriyetin o ilk dönemlerindeki verici, iyileştirici zamanlara geri dönebiliriz diye düşünüyorum. Öğretmenler öğrencileri sadece sınava hazırlamakla eş değer görülüyor. Bu durum bu mesleği azımsamak anlamına geliyor. Bizim en büyük hedeflerimizden birisi bu algıyı yıkmak."

Kongre 23 Eylül'e kadar devam edecek.