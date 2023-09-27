Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nda yeni akademik yıl açılış töreni düzenlendi. Törene, okul yöneticileri, Beypazarı Belediye Başkanı ve öğrenciler katıldı. Konuşmalarda öğrencilere üniversite ve Beypazarı hakkında bilgi verildi.

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nda yeni akademik yıl başladı.

Akademik yıl açılış törenine, meslek yüksekokul müdür yardımcıları Mehtap Uğur, Gülhan Güldür, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Genel Sekreter Fehmi Doğançay, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Uğur, öğrencilere üniversite, yüksekokul, kampüs ve Beypazarı hakkında bilgi verdi.

Kaplan da öğrencilerin, köklü geçmişe sahip Ankara Üniversitenin Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gördükleri için şanslı olduklarını kaydetti.

Yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyen Kaplan, "Buradaki her öğrenci bizim evladımızdır. Evlatlarımıza, çocuklarımıza sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.