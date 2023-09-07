Ankara Üniversitesi Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurulacak

Ankara Üniversitesi bünyesinde Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulacak. Merkezin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve çalışma şekli yönetmelikle düzenlendi.

Ankara Üniversitesi bünyesinde "Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulacak.

" Ankara Üniversitesi Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, ilk kez kurulacak uygulama ve araştırma merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre merkez, Ankara keçisinin korunması, verimlerinin iyileştirilmesi ve tiftiğin değerlendirilmesiyle ilgili araştırma ve çalışmalar yapacak, ilgili birimlerle ortak projeler yürütecek.

Tiftik verimi ve kalitesinin iyileştirilmesi, Ankara keçisinden et ve süt verimi yönünde yararlanmaya yönelik genetik ve çevresel ıslah araştırmaları ve çalışmaları da merkez tarafından yürütülecek.

Ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla iş birlikleri yapacak merkez, Ankara keçisi ve tiftikle ilgili ulusal ve uluslararası seminer, konferans, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenleyecek.

Müdür, yönetim kurulu ve danışma kurulunun olacağı merkezde, müdür, merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan üniversite öğretim üyeleri arasından rektör tarafından 2 yıl süre için görevlendirilecek.