Ankara Okullarında Filistin Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi
Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere Filistin'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri' düzenlemesini istedi. Öğrenciler, etkinliklerde barış ve insan hakları bilincini güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ile gönderilen yazı sonrası, Ankara'daki okullarda ' Filistin Farkındalık Etkinlikleri' düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile 81 ile gönderilen yazıda, 7 Ekim Salı günü tüm okullarda ' Filistin Farkındalık Etkinlikleri' düzenlenmesi istendi. Yazıda, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve öğrencilerde barış, demokrasi ile insan hakları bilincinin güçlendirilmesinin amaçladığı bildirildi. Bu kapsamda Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emrah Tokatlı katıldı. Okul bahçesinde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 'Nehirden denize özgür Filistin' sloganı atan öğrenciler, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerine sessiz kalmadı. Okulun konferans salonunda devam eden etkinliklerde Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından dualar edildi, şiirler okundu ve Filistin'de yaşananlarla ilgili video izletildi.

'GÜR SESİMİZLE KARŞISINDA OLACAĞIZ'

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tokatlı, "Maalesef uzun yıllardır bu Siyonist İsrail devletinin Filistinli kardeşlerimize uyguladığı bir katliam söz konusu. Ancak 2 yıl önce 7 Ekim'de başlattığı topyekun harekatla birlikte Gazze'de maalesef taş üstünde taş kalmadı. Hastane kalmadı, okul kalmadı, sağlık ocağı kalmadı, ilaç kalmadı, temiz içecek su kalmadı, ekmek kalmadı maalesef. On binlerce çocuk, on binlerce genç, on binlerce kadın, on binlerce erkek orada katledildi. Orada kalan insanlar şu anda açlığa, hastalığa ve yokluğa mahkum bırakılıyor. Bizler de vicdanımızla, gür sesimizle bunun karşısında olmaya devam ediyoruz. Bizler okullarımızda sadece akademik başarıyı önceleyen, sadece derslerini alan çocuklar değil, aynı zamanda çevresine duyarlı ve etrafında olup bitenlere değerlendirebilen, analiz edebilen, iyi şeyleri destekleyen kötülüklerinde karşısında durabilen bireyler olmaları için tüm varlığımızla gayret ediyoruz, edeceğiz inşallah" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir.
