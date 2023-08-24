Ankara'da velilerin merakla beklediği haber geldi. Başkentte okul servis ücretleri belli oldu. Yeni tarifeye göre servis ücretleri ne kadar oldu araştırıldı. Peki, Ankara okul servis ücretleri zamlandı mı?

Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu. Ücretlere artış yapılırken, yeni tarifeye göre, 0-3 kilometre arası 10 bin 400 lira oldu. Ankara okul servis ücretleri zamlandı mı? Ankara okul servis ücretleri kaç TL?

ANKARA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ ZAMLANDI MI?

Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu. Ücretlere ortalama yüzde 70'lik artış yapılırken, yeni tarifeye göre, 0-3 kilometre arası 10 bin 400 lira oldu. 10-15 kilometre arası velilerin 15 bin 410 lira ödeyeceği belirtilirken, 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 325 lira alınacak.

3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 325 lira alınacak.