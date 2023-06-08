Ankara'nın Güdül ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu yıl sonu şenliği düzenlendi

Okul bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe, Güdül Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğrenciler ve veliler katıldı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmalar ve öğrencilerin el emeği ürünleri sergilendi.

Ankara'nın Güdül ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulunun yıl sonu şenliğinde renkli görüntüler yaşandı.

Okul bahçesinde, öğrencilerin yaptığı resimler ve diğer ürünlerin sergilendiği şenliğe, Güdül Kaymakamı Deniz Yıldırım, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adil Yıldız ile diğer okulların ve bazı kurumların müdürleri, öğrenciler ile veliler katıldı.

Resim sergisini gezen, renkli görüntülere sahne olan halat çekme, kaşıkla yumurta taşıma ve sandalye kapma yarışmalarını izleyen Yıldırım, öğrencileri ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Yalçın da ilçe genelinde eğitim öğretime çok önem verdiklerini ve okullardaki etkinliklere katılmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Böylesi güzel şenliklerle, yarışmalarla bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktıklarını belirten Yalçın, "Burada birbirinden güzel etkinlikler ve öğrencilerin el emeği ürünleri gördük. Onları başta öğretmenleri olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Hepsine iyi tatiller diliyorum." dedi.

Yıldız ise 925 öğrencinin eğitim gördüğü ilçe genelindeki okulların etkinliklerine katılmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Dün bir başka okulda, bugün bir başka okulda, yarın bir başka okulda etkinlik izleyeceğiz. Bugün burada, öğrencilerin halat çekme yarışı, kaşıkla yumurta taşıma yarışı, müzik eşliğinde sandalye kapma yarışı gibi etkinlikleri izledik. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.