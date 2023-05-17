Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Özdemir Bayraktar'ın İsmi Verilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki ilk meslek lisesi olan Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne (MTAL), 2021'de vefat eden milli SİHA'ların öncü ismi, eski Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın ismini vereceklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki ilk meslek lisesi olan Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne (MTAL), 2021'de vefat eden milli SİHA'ların öncü ismi, eski Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın ismini vereceklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca "Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Açılış ve İşbirliği Protokolü İmza Töreni" düzenlendi.

Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

Mesleki eğitimde müfredatın güncellenmesi, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimleri, öğrencilerin beceri eğitimleri ve istihdamı gibi konularda sektörle işbirliği yaptıklarına işaret eden Özer, bunların ardından mesleki eğitime yüzde 1'lik dilimden öğrenciler alınmaya başladığını kaydetti.

Özer, Türkiye'nin gelişimine paralel olarak mesleki eğitimde birçok yeni alan açtıklarını, savunma sanayinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde ve 6 Şubat'taki depremlerin ardından ihtiyaç duyulan ürünlerin meslek liseleri tarafından hızla üretildiğine dikkati çeken Özer, şöyle devam etti:

"2018 ve 2019 yıllarında mesleki eğitimin döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesi sadece 200 milyonlar bandındaydı. 2022 yılını 2 milyarla kapattık, 2023 yılındaki hedefimiz 3,5 milyar. Bugün mesleki eğitimde 58 Ar-Ge merkezimiz var, fikri mülkiyetle ilgili çalışmalar yapıyor. Patent, faydalı model, marka tasarım tescilleri alıyor ve ticarileştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığının bu hamlelerden önceki fikri mülkiyet kapsamındaki aldığı tescilli ürün sayısı yılda 2,9'muş, 2022'de 8 bin 300 ürünün tescilini aldık ve 182 tanesi ticarileşti."

"Savunma sanayisindeki atılım birilerini tedirgin etti"

Bakan Özer, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçim sürecinde savunma sanayi alanındaki bu tedirginlikler, gelgitler niye yaşandı; Çünkü Türkiye artık savunma sanayi alanında üretebilir ülke olmaya başladı. Türkiye savunma sanayi alanında 2 şeyi aynı anda yaptı. Bir, üretim kapasitesini artırdı, ikincisi, üretim kapasitesini artırırken üretimdeki yerli katkı oranını artırdı. Onun için dostlara güven, düşmana korku salan savunma sanayisindeki atılım birilerini tedirgin etti."

"Özdemir Bayraktar'ın ismini okulumuza veriyoruz"

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir isim vermeleri gerektiğini dile getiren Özer, "Bayraktar kardeşlerin bir babası vardı, Özdemir Bayraktar. Gerçekten uzay ve havacılık alanında ilk yerli ve milli imalatı yapmak için çok zorluklar altında çalışan ve o evlatları yetiştiren Özdemir Bayraktar beyefendiyi rahmetle minnetle anarken ismini de okulumuza veriyoruz. Artık bu okulun ismi, 'Özdemir Bayraktar Uzay ve Havacılık Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' olacak. Biz ne kadar vefalı olursak, o isimler yaşayacak, bu ülke istikametinden dönmeden yoluna devam edecek." diye konuştu.

Bakan Özer, "Mesleki eğitimin ortaöğretimdeki payı, yüzde 30'lardan bugün itibarıyla yüzde 53'e ulaştı. Mesleki eğitimin ortaöğretimdeki payı ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıktı." dedi.

"Ülkemizde aranan elemanlar haline gelecekler"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de mesleki ve teknik liselere önem verdiklerini belirterek, bu konuda bütün savunma sanayi şirketleriyle seferber olduklarını söyledi.

Sanayi şirketlerinin kendi alanlarıyla ilgili mesleki eğitim konusunda elini taşın altına koyması gerektiğine işaret eden Demir, "Nitelikli insan gücü derken gerçekten mezun olduğu günden itibaren iş yapabilecek, piyasada aranan niteliklere sahip elemanlardan bahsediyoruz. Bu okullardaki öğrencilerimizin mezun oldukları gün çok önemli yetkinliklere sahip olmasını amaçlıyoruz. Uçak bakımı gibi konularda çok sayıda meslek lisesi var ama burası biraz daha özel. Bir de 'uzay' diye bir havalı kelime var. Bu okul da havada olacak, öğrencilerimiz de havada olacak. Gerçekten edindikleri kabiliyetler, tecrübeler ve yeteneklerle inşallah ülkemizde aranan elemanlar haline gelecekler. İdealimiz bu." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy da bu okuldan mezun olacak öğrencilerin hava taşıtları alanındaki projelere büyük destek olacağına inandıklarını söyledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin ise meslek liselerindeki müfredatın, sektör temsilcileriyle beraber oluşturulmasının önemine işaret ederek, lisenin hayırlı olmasını diledi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ise lisede uygulanacak müfredatla gençlerin savunma sanayi alanında ayrıcalıklı birer mavi yakalı olacağını dile getirerek, "Bu gençlerimiz üniversite eğitimi almak isterlerse kazandıkları tecrübeyle donanımlı birer beyaz yakalı olarak da sektörde yer alabilecektir." dedi.

Konuşmaların ardından Özer ile Demir, işbirliği protokolünü imzaladı ve beraberindekilerle kurdele keserek resmi açılışını yaptıkları liseyi gezdi.