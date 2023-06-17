Ankara'da YKS heyecanı

p>Ankara'da YKS heyacanıÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

YKS kapsamında yarın ise Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi yapılacak. 3 oturumda tamamlanacak YKS'ye toplam 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak.