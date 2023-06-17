YKS'nin ilk oturumu TYT yapıldı
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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.
Ankara'da sınava giren adaylar, büyük heyecan yaşadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önünde toplanan adaylar, güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Öğrencilerin plastik su şişelerindeki etiketler söküldü, metal toka, yüzük, kolye ve kemerleri çıkarıldı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yerleşkesi'nde sınava giren adaylardan bazıları, geç kalınca telaş yaşadı. Kapının kapanmasına birkaç dakika kala üniversiteye gelen adaylar, görevlilerin yönlendirmesi üzerine koşarak, sınava yetişti.1 DAKİKAYLA SINAVI KAÇIRDI1 dakika geç kalınca içeri alınmayan Alper Özer, ilk geldiğinde boynunda zincir olduğu için alınmadığını söyleyerek, "Cüzdanım ve zinciri arabaya koydum, sonra koştum. Sonra belgemi unuttuğumu fark ettim. Onu getirdiğimde geç kalmıştım" dedi.Öğrenciler içeride ter dökerken, velileri ise dışarıda heyecanla bekledi. Depreme ailesiyle Hatay'da yakalanan Çiğdem Karataş, kızının zorlu bir süreç geçirdiğini belirterek, "Burada çok destek oldular. Kızımın, çok kaybı var; çocukluk arkadaşları ve öğretmenlerini kaybetti. Yılmadan çalışmasını rica ettim. Çünkü iki ay boyunca ilaçlarla ayakta tuttum onu. Çok başarılı bir öğrencidir, bunu da başaracaktır" dedi.
YKS kapsamında yarın ise Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi yapılacak. 3 oturumda tamamlanacak YKS'ye toplam 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak.