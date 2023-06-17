YKS'nin ilk oturumu TYT yapıldı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

Ankara'da sınava giren adaylar, büyük heyecan yaşadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önünde toplanan adaylar, güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Öğrencilerin plastik su şişelerindeki etiketler söküldü, metal toka, yüzük, kolye ve kemerleri çıkarıldı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yerleşkesi'nde sınava giren adaylardan bazıları, geç kalınca telaş yaşadı. Kapının kapanmasına birkaç dakika kala üniversiteye gelen adaylar, görevlilerin yönlendirmesi üzerine koşarak, sınava yetişti.

YKS kapsamında yarın ise Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi yapılacak. 3 oturumda tamamlanacak YKS'ye toplam 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak.