Ankara'da YKS ikinci oturumu yapıldı

ANKARA'da üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nde ( Ayt ) sınav heyecanı yaşadı.

Ankara'da YKS ikinci oturumuna katılacak adaylar, sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerinin önünde toplandı. Adaylar, güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Öğrencilerin plastik su şişelerindeki etiketler söküldü, metal toka, yüzük, kolye ve kemerleri çıkarıldı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava giren adaylardan bazıları, geç kalma telaşı yaşadı. Sınava katılanların yakınları da fakülte kapısı önünde dualar okudu. Saat 10.15'te başlayan AYT için 10.00 itibariyle kapanan kapıların ardından okula başka aday alınmadı. Toplam 3 oturumunda gerçekleşen YKS'ye bugün 15.30'da yapılacak Yabancı Dil Testi ile birlikte toplamda 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak.

Ayşe Cömert (45) ise "Allah hepsine zihin açıklığı versin. Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Çocuğum pilot olmak istiyor. Çalıştı, 1 yıllığın çalışmışlığı değil, 12 yılın geçmişi var. İnşallah istediği olur" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Öğrenciler

- Güvenlik tedbirleri

- Velilerle röportaj

- Velilerin bekleyişi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Doğa Başak ÖZTÜRK- Umutcan ÖREN/ANKARA,