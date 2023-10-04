Ankara'da Yer6Fest ile Drift ve Otomobil Festivali Başlıyor
Gölbaşı Belediyesi tarafından desteklenen Yer6Fest temasıyla düzenlenecek olan Drift ve Otomobil Festivali, Ankara'da gerçekleştirilecek. Festivalde sanatçılar konser verecek ve sosyal aktiviteler düzenlenecek. Belediye, festivale katılmak isteyen vatandaşlara servis hizmeti sunacak.
Ankara'da, Gölbaşı Belediyesinin desteğiyle "Yer6Fest" temasıyla "Drift ve Otomobil Festivali" gerçekleştirilecek.
Gölbaşı Fuar Alanı'nda 7-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde sanatçılar konser verecek.
Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sosyal aktivitelerin olacağı, heyecanın doruk yapacağı festivale vatandaşları davet ettiğini söyledi.
Belediye, festivale katılmak isteyen vatandaşlar için servis hizmeti verecek.
Kaynak: AA / Eğitim