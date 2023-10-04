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Ankara'da Yer6Fest ile Drift ve Otomobil Festivali Başlıyor

Gölbaşı Belediyesi tarafından desteklenen Yer6Fest temasıyla düzenlenecek olan Drift ve Otomobil Festivali, Ankara'da gerçekleştirilecek. Festivalde sanatçılar konser verecek ve sosyal aktiviteler düzenlenecek. Belediye, festivale katılmak isteyen vatandaşlara servis hizmeti sunacak.