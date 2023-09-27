Ankara'da Üniversite Öğrencilerine Dayanışma Masası Kuruldu

Başkent Gençlik Meclisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kente yükseköğrenim görmeye gelen öğrencileri AŞTİ'de kurduğu 'Dayanışma Masası'nda karşılıyor. 'Üniversite Ankara'da Okunur' sloganıyla açılan stantlarda, öğrencilere başta barınma ihtiyaçları olmak üzere kent hakkında detaylı bilgi veriliyor.

Başkent Gençlik Meclisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kentteki üniversitelere kayıt yaptırmaya gelen öğrencileri AŞTİ'de karşılıyor.

Ankara'ya gelen öğrenciler, AŞTİ'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Başkent Gençlik Meclisi gönüllüleri tarafından kurulan stantlarda karşılanırken, burada öğrencilere başta barınma ihtiyaçları olmak üzere; Büyükşehir Belediyesinin onlar için sunduğu imkanlar ve Ankara'ya dair bilgilendirmeler yapılıyor.

BÜYÜKŞEHİR ÖĞRENCİLERİN YANINDA

Başkent Gençlik Meclisi üyeleri, Ankara'ya üniversite okumaya gelen öğrencilerin kente daha hızlı uyum sağlamalarına yardımcı olurken, barınma konusunda desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri de Büyükşehir Belediyesi tarafından ağustos ayı sonunda kurulan standa yönlendiriyor.

BUGSAŞ Genel Müdürü Halil Vecihi İyigün öğrencilere yönelik verilen hizmete yönelik şunları söyledi:

"Standımızda yurtlara yerleştirilen öğrencileri yönlendiriyoruz, bilgilendirme yapıyoruz. Buna müteakip yurtlara yerleşemeyen öğrenciler olursa kısa bir süreliğine Ankara Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde bulunan yurtlarda imkanlarımız dahilinde ağırlıyoruz."

Başkentin 400 bine yakın üniversite öğrencisi, 22 üniversitesi ve 50 bine yakın akademik kadrosu ile üniversite eğitiminin en kaliteli şekilde alındığı kentlerin başında geldiğinin altını çizen Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ise "Başkent Gençlik Meclisindeki kardeşlerimiz üniversite okumak için Ankara'ya gelen kardeşlerimizi AŞTİ'de karşılayarak çok güzel bir organizasyon yapıyorlar. Ankara Büyükşehir ile Çankaya Belediyesinin ilgilileri ve yetkilileriyle birlikte Ankara'ya gelen üniversite öğrencilerinin sahipsiz olmadıklarını, Ankara'ya aidiyet hissetmelerini sağlayacak çok güzel faaliyetlerde bulunuyorlar çünkü bir zamanlar kendileri de aynı duyguları yaşadılar, aynı süreçlerden geçtiler. Ankara üniversite öğrencilerinin en fazla yaşamayı tercih ettiği ikinci şehir konumunda. Hedefimiz Ankara'yı bu konuda birinci kent yapmak. Bunun için de 'Üniversite Ankara'da Okunur' sloganının altında toplanan kentin bütün sivil bileşenlerinin, kamu ile özel ortaklıklarının ve gençlerin bir arada hareket etmesi büyük önem taşıyor" dedi.

"ANKARA'DA ÇOK BÜYÜK BİR AİLENİZ VAR, YALNIZ DEĞİLSİNİZ"

"Üniversite Ankara'da Okunur" sloganıyla açılan stantlarda karşılanan öğrencilere Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere sağladığı avantajlar hakkında bilgi verilirken barınma, ulaşım ve tanıtım gibi birçok alanda öğrencilere rehber olacak kitapçık dağıtılıyor.

Başkent Gençlik Meclisinin standının 29 Eylül Cuma gününe kadar Ankara'ya yeni gelen öğrencilere danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceğini belirten Başkent Gençlik Meclisi Basın Yayın ve İletişim Başkan Yardımcısı Rümeysa Kırmızı, "Ankara'ya şehir dışından gelen öğrencilerin Ankara hakkında bilgi sahibi olmalarını, onlara burada yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla 'Dayanışma Masası'nı kurduk. 'Burada da sizi bekleyen çok büyük bir aileniz var, hiçbir şekilde yalnız değilsiniz' demek istiyoruz" diye konuştu.

3 senedir gerçekleştirilen etkinliklerin gelenekselleştiğini belirten Başkent Gençlik Meclisinin Üniversitelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ege Dinç de şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün arkadaşlarımızla beraber AŞTİ'de geleneksel olarak her yıl Ankara'ya yeni gelen dostlarımızı karşıladığımız 'Dayanışma Masası'ndayız. Aslında biz 'Üniversite Ankara'da Okunur' sözünün arkasında durmak için ve üniversitenin Ankara'da okunduğunu tüm Türkiye'ye göstermek için Ankara Büyükşehir Belediyesiyle, Sayın Başkan'ımız Mansur Yavaş'la ve diğer bileşenlerimizle beraber burada dayanışma gösteriyoruz."