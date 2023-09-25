Ankara'da Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi Sergisi Düzenlendi

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ankara Meslek Edindirme Eğitim Kültür Sanat ve Turizm Derneği iş birliğinde 'Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi' sergisi düzenlendi. Proje kapsamında açılan kurslarda başarılı olan kursiyerler sertifika almaya hak kazandı.

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ankara Meslek Edindirme Eğitim Kültür Sanat ve Turizm Derneği iş birliğinde 'Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi' sergisi düzenlendi.

"Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi" Mamak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde sergilendi. Söz konusu proje ile yabancılara yönelik Türkçe dil eğitimi, mesleki ve teknik kursları açıldı. Açılan kurslar çerçevesinde Mamak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 50 kişiye A1 Türkçe eğitimi verildi. Altındağ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 30 kişi ile Mamak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 31 kişi Giyim Üretiminde Temel İşlemler eğitimi aldı. Eğitimin sonunda başarılı olan kursiyerler sertifika almaya hak kazandı.

Proje çerçevesinde açılan kurslarda, kursiyerler tarafından üretilen ürünler Mamak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte sergilendi. - ANKARA