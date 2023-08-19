Ankara'da okul servis sorunu için öneri: S plakalı araçlar devreye alınsın

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'da okullar açıldığında C plakalı servis aracı yetersizliğinden kaynaklı yaşanabilecek sorunun, S plakalı umum servis araçlarının devreye alınmasıyla çözülebileceği önerisinde bulundu.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'da 60 bini okul öncesi, 310 bini ilkokul, 300 bini ortaokul, 300 bini de lise olmak üzere yaklaşık bir milyon öğrenci ile velinin, 2023-2024 eğitim öğretim yılında C plakalı servis aracı yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşayabileceğini belirtti.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış ve C plakalı araç sayısının az olmasından dolayı servis ücretlerinin okul ücretleriyle yarışır hale geldiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şehrimizde bir milyon öğrencimiz varken servis sayımız 7 bin 500 civarında. Mevcut servis araçları ihtiyacı karşılayamıyor. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde hem öğrenciler hem de veliler, servis konusunu bir sorun olarak önlerinde buldu. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle servis güzergah ücretlerinin yükseldiğini ve araç sayısının az olması nedeniyle de rekabet şansı bulunmadığını görüyoruz. Sorunun çözümü için başkent Ankara'da tüm kurum ve kuruluşlar seferber olmuş durumda. Sorun kökten çözülünceye kadar S plakalı araçların devreye alınması velileri rahatlatacak, büyük bir kaosun önüne geçilmesini sağlayacaktır."

Servis sayısının yetersizliği nedeniyle "korsan taşımacılık" diye tabir edilen mevzuata aykırı taşımacılık yapılabileceğine işaret eden Yılmaz, bu durumun güvenli yolculuk yapma hakkı ile trafik güvenliğini olumsuz etkileyebileceğine bildirdi.

Yılmaz, hem servis esnafının kazanması hem de velilerin zor duruma düşmemesi için okul zili çalmadan sorunun çözülmesi çağrısında bulundu.