Ankara'da öğretmenlere alerji konusunda eğitim verildi

ANKARA İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Ulusal Alerji Klinik İmmünoloji Derneği ortaklığında öğretmenlere alerji konusunda eğitim verildi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Ulusal Alerji Klinik İmmünoloji Derneği arasında, öğretmenlerin; alerjik hastalıklar hakkında bilgilendirilmesi, bulguları tanıması, alerjik bir durum geliştiğinde doğru ve hızlı müdahale edebilmesi amacıyla imzalanan, 'Alerjinin Farkına Var Proje Protokolü' kapsamında, Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde öğretmenlere eğitim verildi. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Nilüfer Küçükahmet, Türkiye Ulusal Alerji Klinik İmmünoloji Derneği'nin okullarda alerji vakalarının artması üzerine kendilerine başvurduklarını ve bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Ulusal Alerji Klinik İmmünoloji Derneği ortaklığında bu eğitimleri düzenlediklerini söyledi. Küçükahmet, gelecek yıl Ankara genelinde 15 bin okul öncesi ve ilkokul öğretmenine alerji konusunda eğitim vermeyi planladıklarını da ifade etti.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Alerji İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilşad Mungan, Astım'ın her on çocukta görülen bir hastalık olduğunu ve çocuklarda besin alerjisinin çok sık rastlandığını belirterek, "Alerji hekimleri olarak bu projeyi gerçekleştirmeyi çok uzun zamandır arzu ediyorduk. Bu proje ile alerjisi bulunan çocuklarımızın okulda güvende olmasını hedefledik. Bu amaçla ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde sevgili öğretmenimiz aklımıza geldi. Bizler onları bu konuda bilgilendirerek farkındalık yaratmak ve kendilerini daha güvende hissederek çocuklarımıza müdahale etmelerini sağlamak istedik. Öğretmenlerimiz çok motive onların bu motivasyonunu görmek bizim azmimizi daha da artırdı. Projemizin sonunda öğretmenlerimiz okulda bir çocuğumuz alerjik bir problem yaşadığında nasıl yaklaşması gerektiğini ve acil müdahale edilmesi gereken durumları bilecek. En önemlisi alerjik hastalığı bulunan çocuğu olan ailelerde, çocuklarını daha rahat bir şekilde okula gönderecekler ve gözleri arkada kalmayacak. Amacımız ve hedefimiz buydu" diye konuştu.