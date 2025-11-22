Haberler

Öğretmenler Günü'nde MEB Öğretmen Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

ANKARA'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit öğretmen yakınları, öğretmen ve öğrenciler, MEB Öğretmen Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, şehit öğretmenlerin yakınları, 81 ilden gelen öğretmen ve öğrenciler katıldı. Bakan Yardımcısı Ökten, şehit öğretmenlerin aileleriyle, öğretmenlerle ve öğrencilerle sohbet etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Program kapsamında Şehit Öğretmenler Abidesi'ne karanfiller bırakıldı ve hatıra ormanında yeni fidanlar toprakla buluşturuldu.

