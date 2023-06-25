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Ankara'da öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı

Ankara'da öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı

Eğitim Haberleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Gazi Gündüzalp Ortaokulu öğrencisi Zeynep Rümeysa Yılmaz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan aldı. Hilal ve Ahmet Yılmaz çiftinin 14 yaşındaki kızı Yılmaz, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 562 öğrenci arasına girdi. Baba Ahmet Yılmaz, çocuğunun bu başarısının ardında öncelikli olarak disiplinli ve düzenli bir çalışma olduğunu, kızının sürekli tez çözdüğünü ve ardından da böyle bir başarıya eriştiğini söyledi. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncay Kaplan da sınavda 500 tam puan alan Zeynep Rümeysa Yılmaz'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Gazi Gündüzalp Ortaokulu öğrencisi Zeynep Rümeysa Yılmaz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan aldı.

Hilal ve Ahmet Yılmaz çiftinin 14 yaşındaki kızı Yılmaz, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 562 öğrenci arasına girdi.

Baba Ahmet Yılmaz, çocuğunun bu başarısının ardında öncelikli olarak disiplinli ve düzenli bir çalışma olduğunu, kızının sürekli tez çözdüğünü ve ardından da böyle bir başarıya eriştiğini söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncay Kaplan da sınavda 500 tam puan alan Zeynep Rümeysa Yılmaz'ı telefonla arayarak tebrik etti.???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Eğitim

Beypazarı Ankara LGS Eğitim Haberler

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