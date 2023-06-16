Ankara'da Mimar Kemal Ortaokulu'nun kapatılmasına tepki

Haber : DİLAN KUTLU/Kamera: UMUT DOĞAN

Ankara Yüksel Caddesi'nde bulunan Mimar Kemal Ortaokulu'nun öğrenci ve velileri, okulun kapatılmaması için eylem yaptı. Öğrenciler, karne sevincini buruk yaşarken; veliler gözyaşlarını tutamadı. Velilerden Fatma Karaçor, "Ben çocuğum mutlu olsun, takdir alıyor sevinsin istedim ama bugün çocuğumu da beni de üzüyorlar. 8. sınıfta çocuğum sınava girecek, psikolojisiyle geleceğiyle oynuyorlar çocuğumun" derken; Zeynep Haki, "Eğer bu okul yıkılırsa bizde kepçelerin altında yatarız bu kadar net" diye konuştu.

Ankara Yüksel Caddesi'nde bulunan tarihi Mimar Kemal Ortaokulu'nun öğrenci ve velileri, karne gününde okul bahçesinde toplanarak okulun kapatılmak istenmesine tepki gösterdi. Öğrencilerin buruk karne sevinci yaşadığı, velilerin gözyaşlarını tutamadığı eylemde "Okuluma dokunma" sloganları atıldı.

Veliler adına açıklama yapan Derya Kaşif şunları söyledi:

"Mimar Kemal velileri olarak birkaç gün önce okulumuzun kapatılıp İlçe Milli Eğitim'in bu binaya taşınacağının bilgisini aldık. Ankara'nın merkezinde en güvenli, en başarılı bir okuldur. Bizler okulumuzu bırakmak istemiyoruz. Öğrencilerimiz burada devam etmek istiyorlar. Bu okul Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış, Anıtlar Genel Kurulu'ndan korunan da bir okul. Biz bu okulumuzun daha yıllarca eğitime devam etmesini istiyoruz. Okulumuzla ilgili alınan kararların tarafımızı bildirilmesini istiyoruz. Biz bu söylentilerden yıldık, usandık."

"ÇOCUĞUM SINAVA GİRECEK, GELECEĞİYLE OYNUYORLAR"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan veliler de şunları söyledi:

Fatma Karaçor: Ben çocuğum mutlu olsun, takdir alıyor sevinsin istedim ama bugün çocuğumu da beni de üzüyorlar. 8. sınıfta çocuğum sınava girecek, psikolojisiyle geleceğiyle oynuyorlar çocuğumun. Ben çocuğumu nereden buraya gönderiyorum ki okusun büyük adam olsun. Hiçbir açıklama yapmadılar bugüne kadar.

"BU OKUL YIKILIRSA KEĞÇELERİN ALTINA YATARIZ"

Zeynep Haki: Benim çocuklarım da burada okudu. Torunlarım da burada okuyorlar. Biz okuldan memnunuz ne istiyorlar da yıkmaya çalışıyorlar yenisini mi yerine koymuşlar eskisinin yıkmak istiyorlar. Bu eski bina taş gibi daha çok çocuklarımızı okutur. B desek içeri atılırız. Bir yatmadığımız içeri kaldı orada da yatarız. Eğer bu okul yıkılırsa bizde kepçelerin altında yatarız bu kadar net.

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"BAKANIMIZA, CUMHURBAŞKANIMIZA SESLENİYORUM LÜTFEN OKULUMUZU BİZE BIRAKIN"

Güliz Çetintaş: Resmi hiçbir şey yok. Bizim aldığımız duyumlar üzerine ki duyumlar genelde gerçek oluyor. Mimar Kemal Ortaokulu'nun taşınması üzerine. Biz de bu çevrede başka okul olmadığı için Mimar Kemal Ortaokulu'nun kaldırılmasını istemiyoruz, çünkü bu okul bir tarih. Buradan sayın bakanımıza, cumhurbaşkanımıza sesleniyorum lütfen okulumuzu bize bırakın dokunmayın.

Özge Korkmaz: Namık Kemal Ortaokulu'na böyle söylediler. O okuldaki öğrencileri Mimar Kemal Ortaokulu'na taşıdılar. Geçen sene beraberlerdi. Ortak karma yaptılar birleştiler. Bize yapılan da aynı şekilde. İlçe Milli Eğitim geliyor deniliyor ama çocuklarımızı nereye göndereceğiz. Bu çocuklar birbirine alıştılar, öğretmenler birbirine alıştı. Neden düzenimizi bozuyorsunuz?"