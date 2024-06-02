Ankara'da LGS Sınavı Başladı

ANKARA'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrenciler, sınıflarda ter döktü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'nci sınıf öğrencileri için düzenlenen sınavın ilk oturumu için öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda hazır bekledi. Çankaya ilçesindeki Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, sınav saatinin yaklaşması ile üzerleri aranarak sınıflara alındı. Okulun çevresinde, geniş güvenlik önlemi alındı. Öğrenciler, saat 09.30 başlayan ilk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil sorularını cevaplamaya çalışırken, ailelerin okul bahçesine girişine izin verilmedi. Okul çevresinde sınavın bitmesini bekleyen velilerin en az çocukları kadar heyecanlı oldukları gözlendi. Yurt genelinde 1 milyon 38 bin öğrencinin katıldığı sınavın ilk oturum, saat 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek. Öğrenciler, ikinci oturumda Matematik ve Fen Bilimleri sorularını cevaplayacak.