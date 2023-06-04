ANKARA'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrenciler, sınıflarda ter döktü. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'nci sınıf öğrencileri için düzenlenen sınavın ilk oturumu için öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda hazır bekledi. Çankaya ilçesindeki Yasemin Karakaya Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte üzerleri aranarak sınıflara alındı. Okulun çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Öğrenciler, ilk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil sorularını cevaplamaya çalışırken, ailelerin okul bahçesine girişine izin verilmedi. Sınav sonuçlarının ise 26 Haziran'da 'https://www.meb.gov.tr' internet adresinde ilan edileceği ifade edildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayımlanacağı ve öğrencilerin liselere yerleştirilme sürecinin başlayacağı kaydedildi.

Ankara'da LGS heyecanı

ANKARA'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrenciler, sınıflarda ter döktü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'nci sınıf öğrencileri için düzenlenen sınavın ilk oturumu için öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda hazır bekledi. Çankaya ilçesindeki Yasemin Karakaya Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte üzerleri aranarak sınıflara alındı. Okulun çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Öğrenciler, ilk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil sorularını cevaplamaya çalışırken, ailelerin okul bahçesine girişine izin verilmedi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınav kitapçıklarının yarından itibaren sınava girilen okullardan alınabileceği ve cevap anahtarının da yine yarın bakanlığın web sayfasından yayımlanacağı belirtildi. Sınav sonuçlarının ise 26 Haziran'da 'https://www.meb.gov.tr' internet adresinde ilan edileceği ifade edildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayımlanacağı ve öğrencilerin liselere yerleştirilme sürecinin başlayacağı kaydedildi.