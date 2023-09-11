ANKARA'da, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenler dersbaşı yaptı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Müjgan Karaçalı İlkokulu'nda da öğretmen ve veliler ilk ders heyecanı yaşadı. Okul çevrelerinde denetim yapıldı. İlk tatil 13 Kasım'da başlayacak.

Ankara'da ilk ders heyecanı

ANKARA'da, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenler dersbaşı yaptı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ülke genelinde 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmen dersbaşı yaptı. Yeni eğitim-öğretim yılı, tüm kademelerde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başladı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Müjgan Karaçalı İlkokulu'nda da öğretmen ve veliler ilk ders heyecanı yaşadı. Veliler, ilk gün çocuklarını yalnız bırakmadı. Ana sınıfı ve 1'inci sınıfların yanı sıra üst sınıflardaki öğrenciler de okullarında hazır bulundu. Okul bahçesinde sıra oluşturan öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk ders zili ile beraber yeni eğitim öğretim yılına başladı.

OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerin de denetim yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, okul servis araçlarında denetim yaptı. Çoçuk Şube Müdürlüğü ekipleri de okul çevrelerinde Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yaptı. Söz konusu denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceği belirtildi.

İLK TATİL 13 KASIM'DA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre; birinci dönem ara tatili, 13 Kasım'da başlayacak ve 17 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler, ilk dönem karnelerini 19 Ocak'ta alacak. Yarıyıl tatili, 22 Ocak'ta başlayıp 2 Şubat'ta tamamlanacak. İkinci dönem ise 5 Şubat'ta başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek. İkinci dönem ara tatili de 8 Nisan ile 12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.