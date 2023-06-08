Ankara'da Fatih Ortaokulu'ndan Sanat ve Müzik Etkinliği

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Fatih Ortaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu programı kapsamında sanat ve müzik etkinliği gerçekleştirildi. Programa, ilçe kaymakamı, cumhuriyet başsavcısı, ilçe milli eğitim müdürü, öğrenciler ve veliler katıldı. Ahşap ve resim sergisinin açılışıyla başlayan etkinlikte, görsel sanatlar sergisinde birçok farklı teknikte ürün sergilendi. Ayrıca, okulun öğretmenlerinden oluşan halk müziği grubu da performans sergiledi. Program, plaket töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Fatih Ortaokulu tarafından yıl sonu programları kapsamında sanat ve müzik etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ndeki programa, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, öğrenciler ve velileri katıldı.

Etkinlik, ahşap ve resim sergisinin açılışıyla başladı. Kurdelenin kesilmesiyle Parlar ve beraberindekiler sergiyi gezdi, eserler hakkında bilgi aldı.

Görsel sanatlar sergisinde birçok farklı teknikte ürün sergilendi. Tuval üzerine üç boyutlu çalışmalar, palet üzerine akrilik boya denemeleri, kütük üzerine filografi ve kağıt rölyef çalışmaları, farklı quiling tekniklerinden oluşan 55 ürün ziyaretçilere sunuldu.

Ayrıca, ahşap sanatından 30 ürüne yer verildi. Bunların arasında ıhlamur ağacına şekil verilerek yapılan çalışmaların yanı sıra geri dönüşüm kapsamında doğal ağaç köklerinden aydınlatma ürünleri bulunuyor.

Okulun öğretmenlerinden oluşan ve bağlama, gitar, ritim davul ve kaval enstrümanlarıyla halk müziği grubu, büyük ustaların eserlerinin yanı sıra Türk Halk Müziğinin farklı yörelerinden örnekler sundu. Hikayeleri seyirciyle paylaşılan "Çalın Davulları" ve "Mihriban" türküleri, en çok alkış alan performanslardan oldu.

Türkü ziyafetinin arasında öğrencilerin yöresel kıyafetlerle sergiledikleri halk oyunları gösterileri ilgi ve beğeniyle izlendi.

Program, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve Başsavcı Mehmet Ayan'ın organizasyonda emeği geçenlere günün anısına plaket vermesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.