Ankara Sincan Anadolu Lisesi'nde 17 senedir görev yapan Coğrafya Öğretmeni Sadettin İlker emekli oldu. İlker'e 44 yıllık meslek hayatının son dersinde öğrencileri unutulmaz bir veda gerçekleştirdi. Öğrenciler, İlker'i öğretmenlik yaptığı 44 seneye ithafen 44 karanfille yolcu etti. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise yoğun ilgi gördü.

Ankara'da emekli olan 44 yıllık Coğrafya Öğretmeni öğrencileriyle duygusal bir veda yaşadı

Ankara'da emekli olan 44 yıllık Coğrafya Öğretmeni Sadettin İlker'e öğrencileri unutulmaz bir veda düzenledi. Duygusal anlar yaşayan İlker, "Bir daha dünyaya gelsem yine öğretmen olurum" dedi.

Ankara Sincan Anadolu Lisesi'nde 17 senedir görev yapan Coğrafya Öğretmeni Sadettin İlker emekli oldu. İlker'e 44 yıllık meslek hayatının son dersinde öğrencileri unutulmaz bir veda gerçekleştirdi. Öğrenciler, İlker'i öğretmenlik yaptığı 44 seneye ithafen 44 karanfille yolcu etti. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise yoğun ilgi gördü.

Öğretmen Sadettin İlker, İhlas Haber Ajansı muhabirine, "Veda programında büyük bir sürprizle karşılaştım. Son dersimde sınıftan çıkarken koridorların tıklım tıklım olduğunu gördüm. 44 yılın karşılığında 44 tane karanfil uzattılar bana. Çok duygulandım ve ağlamaklı oldum" dedi.

"Bir daha dünyaya gelsem yine öğretmen olurum"

İlker, 44 yıllık öğretim hayatında hiç özel izin kullanmadığını belirterek, "Annemin ölüm izni dışında rapor veya izin kullanmadım. Çünkü okulumu ve öğrencilerimi çok seviyorum. 44 yıl çalışmamın sebebi meslek aşkı. Bir daha dünyaya gelsem yine öğretmen olurum" diye konuştu.

İlker, videolarını gören eski öğrencilerin de kendisini ziyaret ettiğini belirterek, tüm sevdiklerine teşekkür etti. - ANKARA