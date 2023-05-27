Ankara'da BELMEK yaz dönemi kurslarına başvurular başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Meslek Edindirme Kursları'nda (BELMEK) yaz döneminde açılacak eğitimler için başvurular başlıyor. El becerilerini geliştirmek ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınların ilgi gösterdiği kurslara kayıtlar, 29 Mayıs-1 Haziran günleri arasında yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yıl binlerce kadına hem el becerisi hem de akademik eğitimlerin verildiği BELMEK'i yaz aylarında da kadınlarla buluşturuyor. ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELMEK'lerde yaz döneminde açılacak kurslar için başvurular başlıyor. Kurslara katılmak isteyen Başkentli kadınlar, 29 Mayıs-1 Haziran 2023 tarihleri arasında https://belmek.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

6 ANA BÖLGEDE 58 KURS MERKEZİNDE 31 ANA BRANŞTA EĞİTİMLER VERİLECEK

BELMEK'lerde yaz döneminde de eğitimler 6 ana bölgede 58 kurs merkezinde düzenlenecek. Kadınların hem meslek sahibi olmalarına hem de sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan BELMEK kurslarında; makine nakışı, el nakışı, sim sırma, iğne oyası, şiş dantel, tel kırma, dantel anglez, giyim, mefruşat, patchwork, trikotaj, yorganlama, ahşap boyama, kumaş boyama, ipek pentur, tezhip-hat, minyatür, ebru, çini, seramik, mozaik, rölyef, ahşap rölyef, taş bebek, takı tasarımı, gümüş işlemeciliği, turistlik el sanatları, ev ekonomisi-yemek, resim, kilim, el örgücülüğü olmak üzere toplam 31 branşta usta öğreticiler tarafından eğitim verilecek.

Kurslar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler, şu telefon numaraları ile iletişime geçebilecek:

"-Çankaya: 433 82 71

-Çayyolu: 235 78 69

-Keçiören: 352 44 52

-Mamak: 320 56 17

-Sincan: 271 03 42

-Yenimahalle: 507 37 70"