Ankara'da düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı'nda katılımcıların 2 dakikada bir kilogram bal yediği renkli bir yarışma gerçekleşti. Fuarda arıcılık ile ilgili son teknoloji cihazlar ve ekipmanlar sergilendi. Yarışmada birinci olan kişiye 5 bin lira ödül verildi.

Ankara'da Bal Yeme Yarışması: 2 Dakikada Bir Kilogram Bal Yedi

Ankara'da bal yeme yarışması: 2 dakikada bir kilogram bal yedi

ANKARA - Ankara'da düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı'nda katılımcıların 2 dakikada bir kilogram bal yediği yarışma renkli anlara sahne oldu.

ANFA Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarda arıcılık ile ilgili son teknoloji cihazlar, arıcılık ekipmanları ve arı bakım ürünleri görücüye çıktı. Bunun yanı sıra söz konusu fuarda 10 katılımcıdan oluşan 1'nciye 5 bin, 2'nciye 3 bin ve 3'ncüye 2 bin liranın verildiği bal yeme yarışması düzenlendi. Katılımcıların 2 dakikada bir kilogram bal yediği yarışmada kıran kırana bir mücadele gerçekleşti.

2 dakikanın sonunda bir kilogram balı tamamen bitiren Kadri Sağdıç 1'nci olurken Diyar Bal 2'nci, Yakup Topçu ise 3'ncü olarak 3'ncü geleneksel bal yeme yarışmasında para ödülüne layık görüldü.

1'nci olan Sağdıç yarışmaya katılan herkesi tebrik ettiğini belirterek, "Başkent bal gibi tatlı ve mutlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

2'nci olan Diyar Bal ise "Çok zorlandım ama sonrasında ben soy ismim bal olduğu için bunun hakkını vermeliyim dedim. Hakkını da verdim diye düşünüyorum" dedi.

3'ncü olan Yakup Topçu yarışmada iddialı olduğunu aktararak, "Ama bal biraz sert geldi galiba yutamadım. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fuar, üç gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.