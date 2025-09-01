Ankara'da Anaokulu ve 1. Sınıf Öğrencileri Uyum Eğitimlerine Başladı

Ankara'da anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılına yönelik uyum eğitimlerine başladı. Öğrenciler, öğretmen ve arkadaşlarıyla kaynaşarak okula adım attı.

ANKARA'da anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, uyum eğitimleri kapsamında okullarına gelerek, sınıflarındaki yerlerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen takvim doğrultusunda, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri uyum eğitimlerine başladı. Program kapsamında öğrencilerin, 1-5 Eylül'de öğretmen ve arkadaşlarıyla kaynaşması amaçlandı. Çankaya ilçesindeki Ahmet Barındırır İlkokulu'nda, minikler ilk kez dersbaşı yapmanın heyecanını yaşadı. Öğrencilere ilk gün velileri de eşlik etti. Öğrenciler okulu çok sevdiğini belirtirken, veliler ise çocukları okula başladığı için heyecanlı olduklarını söyledi. (DHA

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
