Ankara'da Anaokulu ve 1. Sınıf Öğrencileri Uyum Eğitimlerine Başladı

Ankara'da Anaokulu ve 1. Sınıf Öğrencileri Uyum Eğitimlerine Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı uyum eğitimleri kapsamında okullarına gelerek öğretmenleri ve arkadaşlarıyla kaynaşmaya başladı.

ANKARA'da anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, uyum eğitimleri kapsamında okullarına gelerek, sınıflarındaki yerlerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen takvim doğrultusunda, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri uyum eğitimlerine başladı. Program kapsamında öğrencilerin, 1-5 Eylül'de öğretmen ve arkadaşlarıyla kaynaşması amaçlandı. Çankaya ilçesindeki Ahmet Barındırır İlkokulu'nda, minikler ilk kez dersbaşı yapmanın heyecanını yaşadı. Öğrencilere ilk gün velileri de eşlik etti. Öğrenciler okulu çok sevdiğini belirtirken, veliler ise çocukları okula başladığı için heyecanlı olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Ersin Düzen'den bomba iddia! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya nasıl veda ettiği ortaya çıktı

Ali Koç'un Mourinho'yu nasıl yolladığını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç makinesi 'Düğüne geldim' deyip üzeri bile aranmadan kampüse girmiş

Suç makinesi bir sözüyle güvenliği aşıp aranmadan kampüse girmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.