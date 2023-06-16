Ankara'da 58 okulda 20 bin öğrenciye karneleri verildi

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki 58 okulda düzenlenen törenlerle 20 bin 350 öğrenciye karneleri verildi. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrencilere dinlenmelerini ve becerilerini geliştirecekleri kurslara katılmalarını tavsiye etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki 58 okulda düzenlenen törenlerle 20 bin 350 öğrenciye karneleri verildi.

Güldarpı İlkokulu ve Muammer Kandemir İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan Demirbaş, öğrencilere dinlenmelerini ve becerilerini geliştirecekleri kurslara katılmalarını tavsiye ederek, "İyice dinlenin, gezin, sinemaya gidin, kitap okuyun, ilçemizde açtığımız beceri ve yetenek kurslarına da katılın. Belediye olarak yeni açtığımız sanat atölyemizde ve engelsiz yaşam merkezinde resim, tasarım, maket, hat ve oymacılık kurslarımız var. Ayrıca 25 branşta spor kurslarımız bulunuyor. Tatilde bu kurslardan faydalanarak yeteneklerinizi keşfedin. Tabii bunları yaparken büyüklerinizi ziyaret edin. Ailelerinizle birlikte bol bol doğaya çıkmaya çalışın." ifadelerini kullandı.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu törenin ardından sınıflar ziyaret edildi.

Daha sonra Demirbaş ve Kılıç, öğrencilere karnelerini ve çeşitli hediyeler verdi.