Ankara'da 1. ve 9. sınıf öğrencileri dersliklerine yerleşti

Ankara'da 1. ve 9. sınıf öğrencileri, 2023-2024 eğitim öğretim yılının uyum haftası kapsamında dersliklerdeki yerlerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen takvime göre, ilkokul 1 ve lise 1 öğrencileri, uyum haftası programına başladı. Öğrencilerin, 4-8 Eylül'de öğretmen ve arkadaşlarıyla kaynaşması amaçlanıyor.

ANKARA'da 1'inci ve 9'uncu sınıf öğrencileri, 2023- 2024 eğitim öğretim yılının uyum haftası kapsamında dersliklerdeki yerlerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2023- 2024 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen takvim kapsamında, ilkokul 1 ve lise 1 öğrencileri, uyum haftası programına başladı. Program kapsamında öğrencilerin, 4-8 Eylül'de öğretmen ve arkadaşlarıyla kaynaşması amaçlandı. Yenimahalle ilçesindeki Ostim İlkokulu'nda, minikler ilk kez dersbaşı yapmanın heyecanını yaşadı. Öğrencilere, ilk gün velileri de eşlik etti.

Kızı Irmak Yıldırım'ı okula getiren Songül Yıldırım (35), mutlu ve heyecanlı bir gün olduğunu belirterek, "Her anne gibi endişeliyim. Çocuğum da çok heyecanlı. Sabah kalktı, güzelce hazırlandık, geldik. O da biraz tabi endişeli, ilk gün olduğu için. 1 hafta uyum haftası buradayız, haftaya yalnız kalacak" ifadelerini kullandı.