Ankara Büyükşehir Belediyesi Ön ve Genel Muhasebe Eğitimleri Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, istihdama katkı sağlamak amacıyla Ön ve Genel Muhasebe Eğitimleri düzenliyor. Başvurular online olarak yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), katılımcılara yeni beceriler kazandırarak iş arama süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz "ön muhasebe" ve "muhasebe" eğitimleri verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABB Kariyer Merkezi tarafından 9 hafta boyunca toplam 357 saat sürecek ön muhasebe eğitimi ile 6 buçuk hafta boyunca toplam 252 saat sürecek genel muhasebe eğitimi için başvurular 9 Ekim'de başlayacak.

Eğitimler için "https://forms.ankara.bel.tr/on-muhasebe" ve "https://forms.ankara.bel.tr/genel-muhasebe" adreslerinden başvurulabilecek, eğitimlere ilişkin detaylar "0312 507 42 44" numaralı telefondan öğrenilebilecek.