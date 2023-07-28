Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları İlk Dönem Eğitimleri Tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlattığı Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları'nın ilk dönem eğitimleri tamamlandı. Ücretsiz kurslara katılan gençler hayallerine bir adım daha yaklaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirdiği projelerden biri olan 'Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları'nın ilk dönem eğitimleri tamamlandı. Ücretsizkurslara katılan Başkentli gençler hayallerine bir adım daha yaklaştı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından açılan 'Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları'nın ilk dönem eğitimleri tamamlandı.

Osmanlı Aile Yaşam Merkezi; hazırlık kurslarına katılan öğrencilerin yeteneklerini sergilediği Dönem Sonu Gösterisi ve Resim Sergisi'ne ev sahipliği yaptı.

YENİ DÖNEM EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin müzikten görsel sanatlara kadar geniş bir eğitim seçeneği sunan kurslarından yararlanan Başkentli gençler hayallerine de bir adım daha yaklaşmış oldu.

Ücretsiz kurslara ilginin çok yoğun olduğunu belirten Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün, "Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları" projesi kapsamında ilk dönem eğitimlerimizi tamamladık. Proje kapsamında birçok öğrencimiz güzel sanatlar lisesine girmeye hak kazandı. Her lise ayrı ayrı sonuçlarını ilan ediyor, hala sonuçlarımızı bekliyoruz. Güzel, etkili, verimli bir öğrenim dönemi oldu" diye konuştu.

Proje Sorumlusu Sıray Kurt ise özel yetenek sınavlarına hazırlık kurslarının çok pahalı olduğunu ancak Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu kursları hem müzik hem de resim dallarında ücretsiz verdiğinin altını çizerek, "Öğrencilerimizi eylül ayında yeni sezonda da kayıt yaptırmaya bekliyoruz" dedi.

BÜYÜKŞEHİR İLE KAZANDILAR

Deneyimli eğitmen kadrosunun verdiği kurslara katılan Havva Günel ile Asel Nil Arslan, Itri Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'nü kazandı. Ecrin Nur Karaydın Çankaya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü ve İrfan Deniz Bulut Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümüne girmeye hak kazandı. Ebubekir Abdullah Özendi ve Onur Boztepe ise Nişantaşı Üniversitesi Konservatuvarı'na girmeyi başardılar.

Hazırlık kursunu tamamlayarak, yetenek sınavlarında başarılı olan ve istedikleri bölüme giren öğrenciler, bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne şu sözlerle teşekkür etti:

-Asel Nil Arslan: "Almanya'dan geldim. Ankara Büyükşehir Belediyesinin açtığı bu kursa gelmeye başladım. Güzel sanatlar lisesine girmeyi hedefliyordum, kazandım ve mutluyum. Hocalarımın bana çok katkısı oldu. Onların sayesinde sınavı geçebildim. Sonraki hedefim üniversitede grafik ve tasarım okumak."

-Havva Günel: "Buraya gelmeden önce çizim yapmaya hevesleniyordum ama teknik bilgim kesinlikle yoktu. Kursa katıldıktan sonra teknik bilgi aldım ve kendimi bu konuda geliştirdim. Natürmort ve imgesel yetenek sınavlarına katılarak başarı gösterdim. Dijital resme büyük ilgim var. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine girmek istiyorum."

-Ecrin Nur Karaydın: "Piyanoya çok hevesli ve istekliydim. Öğretmenlerim çok yardımcı oldular. Burada çok fazla ders aldım. Bana derslerin çok katkısı oldu. Konservatuvar istiyorum ama Müzik Öğretmenliği arasında kararsızım."

-İrfan Deniz Bulut: "Küçüklüğümden beri müziğe ilgim var. Ankara Büyükşehir Belediyesinin açtığı bu kursta sınavlara hazırlandım ve kazandım. Öğretmenlerimin sayesinde klarnette kendimi geliştirdim. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesini kazandım. Hacettepe Devlet Konservatuarı'nı hedefliyorum."