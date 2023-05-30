Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS Genel Tekrar Kampı düzenliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Benim Hocam Yayıncılık iş birliğiyle Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar için ücretsiz 'KPSS Genel Tekrar Kampı' düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Benim Hocam Yayıncılık iş birliğiyle Kamu Personel Seçme Sınavı'na ( Kpss ) girecek adaylar için ücretsiz ' Kpss Genel Tekrar Kampı' düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Benim Hocam Yayıncılık iş birliğiyle geçen haftalarda üniversite sınavına girecek öğrencilere yönelik 'YKS Genel Tekrar Kampı' düzenleyen ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, şimdi de KPSS'ye girecek adaylar için harekete geçti.

'KPSS Genel Tekrar Kampı'na Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı ev sahipliği yapacak. Kamp, 10-15 Haziran 2023 tarihleri arasında genel kültür-genel yetenek, 16-21 Haziran 2023 tarihleri arasında ise eğitim bilimleri sınavlarına yönelik düzenlenecek.

AFET BÖLGESİNDEN GELEN ADAYLARA ÖNCELİK VERİLECEK

Afet bölgesinden gelen adaylara öncelik verilecek kampta, şehir dışından gelecek 500 depremzede öğrenciye de konaklama imkanı sunulacak.

Ücretsiz olarak düzenlenecek kampa katılmak isteyen adaylar, https://formsankara.bel.tr/kpsskampi linki üzerinden başvuru yapabilecek.