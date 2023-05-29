Ankara Büyükşehir Belediyesi, katiplik sınavlarına hazırlananlar için deneme sınavı düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, katiplik sınavlarına hazırlananlar için 3 dalda 'Uygulamalı Katiplik Deneme Sınavı' düzenledi. Sınava hazırlanan adayların sınav kaygılarını azaltmak ve stres yönetimi kazandırmak amacıyla Elvankent Aile Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen deneme sınavına 450 kişi katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, katiplik sınavlarına hazırlananlar için 3 dalda "Uygulamalı Katiplik Deneme Sınavı" düzenledi. Sınava hazırlanan adayların sınav kaygılarını azaltmak ve stres yönetimi kazandırmak amacıyla Elvankent Aile Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen deneme sınavına 450 kişi katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, katiplik sınavlarına hazırlananlar için "Uygulamalı Katiplik Deneme Sınavı" düzenledi.

SINAVDAN 450 ADAY YARARLANDI

Sınava hazırlanan adayların sınav kaygılarını azaltmak ve stres yönetimi kazandırmak amacıyla Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Elvankent Aile Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen deneme sınavına 450 kişi katıldı.

-Fatih Şentürk: "Bu zabıt katipliği deneme sınavından memnun kaldım. Heyecanımı yenmemde bana yardımcı oldu. Sınav öncesi bana antrenman oldu."

-Eylül Doğan: "Sınavdan önce güzel bir deneyim oldu. Heyecanımı burada yendim. Mutluyum teşekkür ederim."

-Esra Tunç: "Öncelikli Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu katiplik deneme sınavından dolayı çok teşekkür ediyorum. Buraya geldim bütün heyecanımı, stresimi attım. İnşallah bu performansımı da klavye sınavında tekrardan gösterebilirim."