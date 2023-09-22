Ankara Büyükşehir Belediyesi Giyim Üretiminde Temel İşlemler Eğitimi Başvuruları Devam Ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen Giyim Üretiminde Temel İşlemler Eğitimi başvuruları devam ediyor. Başkentte üretimi artırma ve istihdama katkı sağlamak amacıyla başlatılan eğitimlere katılmak isteyen adaylar, başvurularını https://forms.ankara.bel.tr/giyim-uretiminde-temel-islemler linki üzerinden yapabilirler.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin istihdama katkı sağlayan projesi devam ediyor. ABB Kariyer Merkezi'nin düzenlediği Giyim üretiminde Temel İşlemler Eğitimi için başvurular devam ediyor. 140 saat 3,5 hafta sürecek eğitimlere katılmak isteyen adaylar, https://forms.ankara.bel.tr/giyim-uretiminde-temel-islemler linki üzerinden başvurulabilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen 'Giyim Üretiminde Temel İşlemler Eğitimi' başvuruları devam ediyor.
Başkentte üretimi artırma ve istihdama katkı sağlaması amacıyla başlatılan eğitimlere katılmak isteyen adaylar, https://forms.ankara.bel.tr/giyim-uretiminde-temel-islemler linki üzerinden başvurulabilecek.
Toplam 140 saat 3,5 hafta sürecek 'Giyim Üretiminde Temel İşlemler Eğitimi' için gerekli nitelikler şöyle:
-Aktif olarak çalışmıyor olmak
-Adli sicil kaydının bulunmaması