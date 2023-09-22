Ankara Büyükşehir Belediyesi Giyim Üretiminde Temel İşlemler Eğitimi Başvuruları Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen Giyim Üretiminde Temel İşlemler Eğitimi başvuruları devam ediyor. Başkentte üretimi artırma ve istihdama katkı sağlamak amacıyla başlatılan eğitimlere katılmak isteyen adaylar, başvurularını https://forms.ankara.bel.tr/giyim-uretiminde-temel-islemler linki üzerinden yapabilirler.