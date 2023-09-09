Ankara Büyükşehir Belediyesi BELMEK Kayıtları Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) yeni dönem kayıtları başlıyor. El becerilerini geliştirmek ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar için düzenlenen kurslara başvurular 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Başkentli kadınlar başvurularını https://belmek.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden yapabilecekler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) yeni dönem kayıtları 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlıyor. El becerilerini geliştirmek ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslara kayıt yaptırmak isteyen Başkentli kadınlar, "https://belmek.ankara.bel.tr/" adresi üzerinden de başvuru yapabilecek.

El becerilerini geliştirmek ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınların yoğun ilgi gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) 2023-2024 eğitim öğretim yılı için başvurular başlıyor.

Her yıl binlerce kadına ücretsiz olarak farklı branşlarda hem el sanatları hem de akademik eğitimlerin verildiği kurslara kayıtlar, 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor.Başkentli kadınlar, "https://belmek.ankara.bel.tr/"adresi üzerinden de başvuru yapabilecek.

6 ANA BÖLGEDE 56 KURS MERKEZİNDE 40 BRANŞTA EĞİTİMLER VERİLECEK

Boş zamanlarını verimli bir şekilde kullanmak isteyen Başkentli kadınların yoğun ilgi gösterdiği BELMEK'lerde yeni dönemde eğitimler, 6 ana bölgede 56 kurs merkezinde düzenlenecek.

Kadınları yeni bilgi ve becerilerle donatarak hem meslek sahibi olmalarına hem de sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan BELMEK kurslarında; ahşap boyama, ahşap rölyef, ahşap yakma, alüminyum rölyef, filografi, amigurimi, çini, dantel anglez, deri işlemeciliği, ebru, el nakışı, el örgüsü, ev ekonomisi (yemek), filografi, giyim, hat sanatı, gümüş işlemeciliği, iğne oyası, ipek pentur, jüt kari, kağıt rölyef, kat-ı, kumaş boyama, makine nakışı, soğuk porselen çiçek, kilim dokuma, makrome, mefruşat, mozaik, patchwork (kırkyama), resim, sim sırma, seramik, sepet örücülüğü, şiş örücülüğü, takı tasarımı, taş bebek, takı tasarımı, tezhip, tel kırma-sarma, tezhip ve turistik el sanatları olmak üzere toplam 40 branşta usta öğreticiler tarafından eğitim verilecek.

Kurslar hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar şu telefon numaraları ile iletişime geçebilecek:

-Çankaya 433 82 71

-Çayyolu 235 78 69

-Keçiören 352 44 52

-Mamak 320 56 17

-Sincan 271 03 42

-Yenimahalle 507 37 70