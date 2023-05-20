Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli Çocuklara Gazetecilik Mesleğini Tanıtıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı ve Kesikköprü Kamp Alanı'nda yaşayan 9-14 yaş aralığındaki çocuklara basın kiti dağıtarak gazetecilik mesleğini tanıtıyor. Çocuklar yazacakları haberleri 1 Haziran'a kadar Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'ne ve Kesikköprü Yerleşkesindeki idarecilere bırakacak. Genç muhabirlerin haberleri kitapçık haline getirilerek Başkan Mansur Yavaş'a sunulacak.

Başkentli çocuk ve gençlere meslekleri tanıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı'nda ve Kesikköprü Kamp Alanı'nda yaşayan 9-14 yaş aralığındaki öğrencilere, içerisinde gazete şablonu, not defteri, kalem ve basın kartı bulunan basın kiti dağıttı. Haber değeri taşıdığını düşündükleri olayları gazete şablonuna yazacak çocuklar, bu sayede gazetecilik mesleğini tanırken, ilk haber deneyimlerini de yaşamış olacak. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi genç muhabirlerin haberlerini toplayacak ve kitapçık haline getirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli gençlere meslekleri tanıtıyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğinde Başkentli 9-14 yaş aralığındaki çocuklara basın kiti dağıtmaya başladı.

HABERLER, KİTAPÇIK HALİNE GETİRİLECEK VE MANSUR YAVAŞ'A SUNULACAK

Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ekiplerinin hazırladığı ABB logolu dosya ve içinde gazete şablonu, not defteri, kalem ve boya seti, yakalık- farklı renklerde yaka ipi ve plastik kartlık, sarı basın kartı ve sticker seti Beypazarı'nda ve Büyükşehir Belediyesinin Kesikköprü Yerleşkesinde 9-14 yaş aralığındaki öğrencilere dağıtıldı.

Yaşadıkları çevrede tanık oldukları ve haber değeri taşıdıklarını düşündükleri olayları gazete şablonuna yazacak olan öğrenciler, gazetecilik mesleğini tanırken ilk haber deneyimlerini de yaşamış olacak.

Çocuklar yazdıkları haberleri 1 Haziran'a kadar Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'ne ve Kesikköprü Yerleşkesindeki idarecilere bırakacak. Genç muhabirlerin yazdığı ilk haberler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bir kitapçık haline getirilecek ve Başkan Mansur Yavaş'a sunulacak.