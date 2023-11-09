Düzce Uzunmustafa Anaokulu öğrencileri, Düzce Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek burada bulunan ağaçlar hakkında bilgi aldılar.

DÜZCE(İHA) – Anaokulu öğrencileri, Düzce Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti kurumun bahçesinde bulunan ağaçları öğrendiler.

Cumhuriyetin 100. yılı dahilinde Düzce Uzunmustafa Anaokulu öğrencileri Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız'ı ziyaret etti. Ülkemizin fidanları olan çocuklarımız işletme kampüsü içerisinde gezdirilerek burada bulunan çeşitli türdeki ağaçlar hakkındaki soruları cevaplandırıldı. Anaokulu öğrencilerine ağaç sevgisi, orman ve doğa konusunda bilgiler verildi. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtması ardından program sona erdi. - DÜZCE